"30%" زيادة للأسعار والآراء تتباين.. جولة ميدانية لـ"سبق" في أسواق المواشي بالرياض

رصدت "سبق" خلال تغطيتها الميدانية لأسواق الأغنام والمواشي في الرياض ومحافظات ضرما وحريملاء وشقراء والمجمعة؛ ارتفاعًا ملحوظًا في أسعارها بشتى أنواعها بنسبة تجاوزت "30%".
وتفصيلًا: أكد عدد من مربّي الماشية أن ارتفاع أسعارها يرجع لأسباب كثيرة، فيما شدد المواطنون على أن ارتفاع الأسعار غير مبرر.
ولاحظت "سبق" ارتفاعًا في أسعار الأغنام؛ فمتوسط الأغنام المعروضة من نوع النعيمي والحري والنجدي التي يبلغ عمرها ٦ أشهر فما فوق، يتراوح سعرها من 1900 إلى 2800، في ارتفاع عن أسعارها قبل 6 أشهر بنسبة وصلت "30%".
وتجاوزت بعضُ الأغنام من النعيمي والحري والنجدي 2800 ريال، لتصل الأنواع الجيدة منها إلى 3000 ريال، أما المستورد من السواكني "مرابي" فقد وصلت أسعارها لـ1500 ريال.
والتقت "سبق" بعدد من مربّي الماشية والأغنام، وقابلت مرتادي السوق من المواطنين؛ حيث أكد أصحاب الماشية والأغنام أن الأسعار تعدّ طبيعية، بالنظر لتكاليف تربية تلك المواشي.
وقال المواطن محمد القحطاني: "السبب الرئيس لارتفاع أسعار الأغنام والماشية هو غلاء الأعلاف؛ فسعر كيس الشعير ارتفع خلال السنوات الماضية من 52 إلى 64 ريالًا، ثم واصل الارتفاع ليصل إلى 72 ريالًا للكيس الواحد".
وأضاف: أسعار الأعلاف الأخرى خلال السنوات الماضية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا؛ فسعر لبنة "البرسيم" الواحدة التي يبلغ طولها 95 سم إلى متر، ارتفعت من 18 ريالًا إلى 20، ثم 24 ريالًا، كما سجلت قيمة الأعلاف من "التبن" و"الذرة" ارتفاعًا قياسيًّا، عندما أصبحت تباع بسعر 18 ريالًا للحبة الواحدة بعد أن كان سعرها 12 ريالًا قبل سنوات.
وقال المواطن عبدالله حمد: مربّو الماشية يواجهون عدة صعوبات في تربيتهم لها؛ حيث تسببت تلك العقبات في ارتفاع أسعار الماشية؛ نظرًا لارتفاع تكلفة تربيتها، ومن ذلك الغلاء في الأدوية والتحصينات، إضافة إلى عدم توفرها في بعض الأحيان، كما يعاني مربّو الماشية من قلة رعاة الأغنام وندرتهم، إضافة إلى ارتفاع مرتباتهم.
وأضاف: من أهم أوجُه المعاناة التي يواجهها مربو الماشية هو دخول العمالة في أسواق الأعلاف واحتكارها للأسعار؛ إذ تقوم العمالة بشراء الأعلاف من المزارعين بأسعار منخفضة ويتفقون على بيعها بسعر مرتفع وموحد على مربّي الماشية.
ويرى المواطنون المستهلكون ومرتادو الأسواق، أن ارتفاع أسعار الأغنام هذه الأيام لنسب وصل "30%" غير مبرر إطلاقًا؛ حيث قال المواطن محمد السالم: أسعار الأعلاف لم تتغير منذ عام، بل سعر كيس الشعير نزل من 87 ريالًا حتى بلغ الآن 72 ريالًا، وسعر البرسيم نزل هذه الأيام من 35 حتى بلغ 24 ريالًا، بل وصل إلى 22 ريالًا في بعض الأسواق.
أما المواطن مساعد بن محمد فقال: كنا ننتظر نزول أسعار الأغنام بسبب هطول الأمطار في وقت مبكر هذا العام؛ لأن كثيرًا من مربّي الماشية توقفوا عن تعليف أغنامهم لمدة تقارب 3 أشهر؛ لأنها ترعى من الربيع الذي عمّ أغلب المناطق".
وتابع: "تفاجأنا بأن أسعار الأغنام ترتفع قبيل عيد الأضحى بنسبة تجاوزت "30%" عن العام الماضي؛ مما تسبّب في ركود في عمليات البيع، بعد اتجاه عدد من المواطنين للشراء عبر منصة الأضاحي الإلكترونية التي تعرض الأضاحي بسعر في متناول الجميع؛ لأنها تشتري الأغنام المستوردة".