"30%" زيادة للأسعار والآراء تتباين.. جولة ميدانية لـ"سبق" في أسواق المواشي بالرياض

وأضاف: أسعار الأعلاف الأخرى خلال السنوات الماضية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا؛ فسعر لبنة "البرسيم" الواحدة التي يبلغ طولها 95 سم إلى متر، ارتفعت من 18 ريالًا إلى 20، ثم 24 ريالًا، كما سجلت قيمة الأعلاف من "التبن" و"الذرة" ارتفاعًا قياسيًّا، عندما أصبحت تباع بسعر 18 ريالًا للحبة الواحدة بعد أن كان سعرها 12 ريالًا قبل سنوات.