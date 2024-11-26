"التدريب التقني" تعلّق التدريب الحضوري في جدة والعاصمة المقدّسة والجموم

أوضحت إمارة منطقة مكة المكرّمة، أنه وبناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، فقد قرّرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعليق التدريب الحضوري اعتباراً من الساعة 01:00 ظهراً لهذا اليوم الثلاثاء 24 /05/ 1446هـ.