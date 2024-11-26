"التدريب التقني" تعلّق التدريب الحضوري في جدة والعاصمة المقدّسة والجموم

أوضحت إمارة منطقة مكة المكرّمة، أنه وبناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، فقد قرّرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعليق التدريب الحضوري اعتباراً من الساعة 01:00 ظهراً لهذا اليوم الثلاثاء 24 /05/ 1446هـ.
ويشمل القرار كافة منشآت التدريب بمحافظات (جدة- العاصمة المقدّسة- الجموم).
ووفق التنويه الصادر عن إمارة مكة المكرّمة، فقد تقرّر تحويل التدريب والعمل عن بُعد.
ورفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في مكة المكرّمة، لحالة أمطارٍ غزيرة مصحوبة بصواعقَ رعديّة وسيول.
وتشمل الحالة، التي تستمر حتى مساء اليوم، كلاً من بحرة والعاصمة المقدّسة.
وتَوقع المركز هطولَ أمطارٍ غزيرة مصحوبة برياحٍ شديدة السرعة وانعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعقَ رعديّة، وتساقط البَرَد، وجريان السيول.