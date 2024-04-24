"الشمراني": شروط "الرخصة الإعلامية" بحاجة إلى مراجعة ويجب على "المرخص" تطوير نفسه بالتدريب

وأضاف أنه يجب لكل من حصل على هذه الرخصة عليه تطوير نفسه بشكل دوري ليكون خير من يمثل زملاءه، ومهنة الإعلام تتطور بتسارع، وبعض المعايير تتجدد، فكن متجددًا واكتسب المهارات واتعب على نفسك لترفع من قيمتك السوقية، فالعمل الإعلامي له رواج كبير ومجالاته كثيرة ومستقبله واعد، ومع ما حققه وطننا من منجزات كبيرة وهذا السوق المفتوح بمنتدياته العالمية التي تُقام هنا، نحتاج إلى الإعلاميين المهنيين في جميع المجالات، الرياضية والسياحية والاقتصادية، والتراثية، والقطاع غير الربحي.