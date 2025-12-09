أمانة مكة تفعّل خطط الطوارئ استعدادًا للحالة المطرية

وأوضحت الأمانة أنها أعدّت خطة استباقية شاملة لمواجهة الحالة، شملت تشكيل فرق ميدانية متكاملة من العمالة والمشرفين والموظفين، مدعومة بعدد من الآليات والمعدات، إضافة إلى إنشاء مراكز إسناد موزعة في أنحاء مكة؛ تحسّبًا لأي طارئ.