أمانة مكة تفعّل خطط الطوارئ استعدادًا للحالة المطرية

فعّلت أمانة العاصمة المقدسة خطط الطوارئ ورفعت الجاهزية الميدانية للتعامل مع الحالة المطرية المتوقعة على مكة المكرمة، بالتزامن مع التحذيرات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد.
وأوضحت الأمانة أنها أعدّت خطة استباقية شاملة لمواجهة الحالة، شملت تشكيل فرق ميدانية متكاملة من العمالة والمشرفين والموظفين، مدعومة بعدد من الآليات والمعدات، إضافة إلى إنشاء مراكز إسناد موزعة في أنحاء مكة؛ تحسّبًا لأي طارئ.
كما باشرت فرق فنية متخصصة من المهندسين متابعة جاهزية شبكات تصريف مياه الأمطار، ورفعت كفاءتها التشغيلية، ونفّذت أعمال تنظيف فتحات التصريف وإزالة العوالق لضمان انسيابية الجريان والحد من تجمعات المياه.
وفي السياق ذاته، أصدرت الأمانة تعليمات مستمرة تهدف إلى سلامة المواطنين والمقيمين والزوار خلال فترة هطول الأمطار، داعية إلى الالتزام بالإرشادات الرسمية، وتجنب اللعب في مواقع تجمع المياه، والابتعاد عن أعمدة الإنارة وكبائن الكهرباء، وتفادي مجاري السيول والمناطق المنخفضة.
كما شددت الأمانة على أهمية إفساح المجال أمام معدات سحب المياه لتيسير عمل الفرق الميدانية، وسرعة تصريف المياه.
ودعت الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي تجمعات مياه عبر الرقم الموحد (940)، مؤكدة أن سلامة السكان والمقيمين تأتي في مقدمة أولوياتها.