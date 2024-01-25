نقلة لعصر جديد في خدمات التوصيل.. تطبيق "تويو" يتبنى صناديق مبتكرة ذات جودة عالية

في خطوة مبتكرة تبرز ريادته في قطاع توصيل الطلبات، كشف تطبيق " تويو" السعودي عن إطلاقه لصناديق توصيل مبتكرة ذكية وعالية التقنية، معيداً تشكيل معايير الجودة والكفاءة في هذا القطاع.
وتمت صناعة هذه الصناديق من مواد بلاستيكية متينة ومزودة بتصنيف IP54 لمقاومة العوامل الجوية، وتتمتع بتقنيات حديثة تضمن وصول الأطعمة بحالة مثالية، مع مراعاة عالية لسلامة ممثلي التوصيل، إذ تحتوي على أقفال محكمة، ذات آلية فتح داخلية تضمن سلامة الأقفال وتعزز من الأمان أثناء القيادة، مراعية بذلك تطلعات العملاء ومتطلبات المتاجر.
ويتمتع مندوبو وممثلو التوصيل في تطبيق "توتو" بانضباطية عالية والالتزام بمعايير السلامة بأنظمة وقوانين المرور، حيث يخضع المندوبون لتدريب وتأهيل في القيادة والتشريعات والأنظمة ذات العلاقة، في إطار الحرص على الاستثمار برأس المال البشري وتعزيز قدراته ومهاراته في التواصل مع العملاء بمهنية وحرفية عالية، والقيادة والانضباط المروري.
وتعليقاً على إطلاق الصناديق المبتكرة، قال زياد العجلان، المدير التنفيذي التجاري لتطبيق "تويو": هذه الصناديق الجديدة تمثل نقلة نوعية في عالم توصيل الطلبات، حيث يسهم هذا الابتكار في تقليل هدر الطعام بشكل ملحوظ، عبر تقنية التحكم بدرجة الحرارة والعزل المتعدد الطبقات التي تتيح حماية فائقة ضد العوامل الجوية، مما يحافظ على جودة الطعام لفترات أطول.
وأضاف: خاصية الحفاظ على درجة حرارة الطعام، سواء كان ساخناً أو بارداً، لمدة تزيد على 25 دقيقة، مما يجعلها مثالية لكافة الأحوال الجوية والمسافات، وهو تطور يعكس التزام "تويو" بتقديم خدمة تتسم بالكفاءة والجودة العالية.
وأكد الالتزام "بإثراء تجربة العملاء، عبر تقديم خدمات تتميز بالجودة والراحة وتلبي توقعاتهم، بصرف النظر عن تحديات النقل والأحوال الجوية".
تجدر الإشارة إلى أن "تويو" تطبيق سعودي متخصص في مجال توصيل الطلبات، يوفر للمستخدمين في المملكة حلقة وصل مباشرة بينهم وبين مجموعة واسعة من المتاجر والموردين، كما يتيح التطبيق للعملاء إمكانية البحث، الشراء، وتسليم مختلف الاحتياجات من خلال منصة واحدة متكاملة.
ويعمل "تويو" على دمج التجارة الإلكترونية بالخدمات اللوجستية بطريقة مبتكرة، مما يقدم تجربة تسوق سلسة وفعالة للعملاء، بينما يدعم نمو وتطور المتاجر ويساهم في تلبية احتياجات العملاء اليومية بكفاءة عالية.