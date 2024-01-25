نقلة لعصر جديد في خدمات التوصيل.. تطبيق "تويو" يتبنى صناديق مبتكرة ذات جودة عالية

وتعليقاً على إطلاق الصناديق المبتكرة، قال زياد العجلان، المدير التنفيذي التجاري لتطبيق "تويو": هذه الصناديق الجديدة تمثل نقلة نوعية في عالم توصيل الطلبات، حيث يسهم هذا الابتكار في تقليل هدر الطعام بشكل ملحوظ، عبر تقنية التحكم بدرجة الحرارة والعزل المتعدد الطبقات التي تتيح حماية فائقة ضد العوامل الجوية، مما يحافظ على جودة الطعام لفترات أطول.