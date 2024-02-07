"الأرصاد" ينبّه: فرص لهطول أمطار متفاوتة الغزارة على معظم مناطق المملكة.. هذه تفاصيلها

أما في يومي السبت والأحد، فتكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة المدينة المنورة و(طريف وعرعر)، ومتوسطة إلى غزيرة على رفحاء ومنطقة القصيم وكذلك على (حفر الباطن، والنعيرية وقرية العليا)، ومتوسطة على منطقة حائل، وكذلك على (الدمام، الجبيل، بقيق، الأحساء، العديد والخفجي)، كما أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الجوف يوم السبت المقبل.