أمير عسير يدشّن مشروع "إعداد الأرصدة الافتتاحية ومسك السجلات المحاسبية"

دشّن الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، في مكتبه بديوان الإمارة، مشروع "إعداد الأرصدة الافتتاحية ومسك السجلات المحاسبية"، على أساس الاستحقاق في الإمارة، الذي يأتي ضمن مشروع التحول الإستراتيجي وفق رؤية المملكة 2030، بحضور ممثلي وزارتَي الداخلية والمالية.