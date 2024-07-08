أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على سلطانة بنت سعود بن عبدالعزيز

وأدى الصلاة معه الأمير فهد بن عبدالله بن محمد، الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، الأمير متعب بن ثنيان بن محمد، الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، الأمير محمد بن سعد بن خالد، الأمير نواف بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، الأمير مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير المعتصم بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز، الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير سيف الدين بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير الدكتور سعود بن عبدالله بن محمد، الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، الأمير عبدالعزيز بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير نهار بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، خالد بن طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز الأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية، الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، وفهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز.