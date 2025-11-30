طقس بداية الأسبوع … الأرصاد : الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على تلك المناطق، تمتد إلى مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية وساحل البحر الأحمر.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.
فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-27كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.