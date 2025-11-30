طقس بداية الأسبوع … الأرصاد : الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على تلك المناطق، تمتد إلى مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية وساحل البحر الأحمر.