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"تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله".. أمير الرياض يستقبل زبن المطيري

الأمير فيصل أشاد بموقفهم وامتثالهم للتعاليم الإسلامية الداعية للعفو والصفح
أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز
أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، زبن بن عواض الرحيمي المطيري، المتنازل عن قاتل ابنه لوجه الله.

وأشاد الأمير بموقفهم وامتثالهم للتعاليم الإسلامية التي تدعو للعفو والصفح عند المقدرة، والوقوف عند توجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- التي تحث على التعاضد والتسامح وعدم الفرقة.

وسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل هذا العمل في ميزان العافي والساعي بالعفو.

حضر الاستقبال، وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للحقوق نبيل بن عبدالله الطويل.

أمير منطقة الرياض
فيصل بن بندر بن عبدالعزيز
زبن المطيري

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