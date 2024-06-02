"تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله".. أمير الرياض يستقبل زبن المطيري

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، زبن بن عواض الرحيمي المطيري، المتنازل عن قاتل ابنه لوجه الله.
وأشاد الأمير بموقفهم وامتثالهم للتعاليم الإسلامية التي تدعو للعفو والصفح عند المقدرة، والوقوف عند توجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- التي تحث على التعاضد والتسامح وعدم الفرقة.
وسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل هذا العمل في ميزان العافي والساعي بالعفو.
حضر الاستقبال، وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للحقوق نبيل بن عبدالله الطويل.