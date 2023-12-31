إغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تتجاوز "600" مليون ريال

مما يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أطلق حملة التبرعات لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة؛ إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، ويمكن التبرع للحملة عبر منصة "ساهم" على الرابط الإلكتروني ، كما يمكن للمتبرعين إرسال حوالاتهم بشكل مباشر من خلال الحساب البنكي الخاص بالحملة: "SA5580000504608018899998" مصرف الراجحي، أو تحميل تطبيق "ساهم" على أجهزة الجوال عبر متجرَيْ: "آبل، وقوقل بلاي".