"محمية الملك سلمان الملكية": الرعي الجائر يُفقد الأرض حياتها ويبعثر التوازن البيئي

تكثّف هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية جهودها لحماية الغطاء النباتي والكائنات الفطرية والممتلكات العامة، كونها أكبر محمية في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، ورابع أكبر محمية برية في العالم، إذ تبلغ مساحتها 130,700 كيلومتر مربع. وتمتاز المحمية بطبيعتها البكر وهوائها النقي وتنوعها الجغرافي والتراثي، فضلًا عن احتوائها على آثار نادرة يعود بعضها إلى ثمانية آلاف سنة قبل الميلاد، ما يعزز تحقيق الاستدامة البيئية ويسهم في أحد أهم مستهدفات رؤية 2030 بتحويل المملكة إلى وجهة سياحية بمعايير بيئية عالمية.