مختص يحذر مرضى السكري من الاستمرار في الصوم .. في هذه الحالات

وأشار إلى أن بعض السكريين وسعيًا في إكمال يوم الصيام واحتسابًا للمثوبة والأجر قد يرون أنه تبقى لأذان المغرب بعض الدقائق وأنه عليهم الصبر، ولكن هذه الدقائق المحدودة قد تسبب لهم مضاعفات خطرة جدًا، لذا فإنه في حال ظهور أي من الأعراض المذكورة يجب عليهم "كسر الصوم" فورًا وعدم الانتظار أكثر لضمان سلامة صحتهم.