مختص يحذر مرضى السكري من الاستمرار في الصوم .. في هذه الحالات

حذر البروفيسور عبدالمعين الأغا استشاري طب الأطفال والغدد الصماء والسكري بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز مرضى السكري المستقرين الذين سمح لهم بالصوم من تجاهل كسر الصوم في حال تعرضهم إلى بعض الأعراض مثل الدوخان وعدم الاتزان، التعرق الشديد، سرعة ضربات القلب، الرعشة، الزغللة، الشعور بالبرودة وانخفاض درجة حرارة الجسم، فكل هذه العلامات تعني انخفاض مستوى السكر في الدم.
وأشار إلى أن بعض السكريين وسعيًا في إكمال يوم الصيام واحتسابًا للمثوبة والأجر قد يرون أنه تبقى لأذان المغرب بعض الدقائق وأنه عليهم الصبر، ولكن هذه الدقائق المحدودة قد تسبب لهم مضاعفات خطرة جدًا، لذا فإنه في حال ظهور أي من الأعراض المذكورة يجب عليهم "كسر الصوم" فورًا وعدم الانتظار أكثر لضمان سلامة صحتهم.
ولفت إلى أنه يجب في هذه الحالة تناول تمر أو عسل أو قطعة حلى تحتوي على السكريات البسيطة التي تُسهم في رفع مستوى السكر في الدم، فالاستمرار في الصيام مع انخفاض السكر قد يعرض المريض للدخول في غيبوبة السكر لأن الجلوكوز هو الغذاء الأساس للمخ، وقد يصل الأمر إلى مضاعفات خطيرة.
وشدد البروفيسور الأغا على أهمية المواظبة في متابعة مستوى السكر في الدم عبر الأجهزة الحديثة التي يستخدمونها والتي تعطي مؤشرات السكر على مدار الساعة أو عبر الأجهزة المنزلية للذين لا يستخدمون تقنيات التحكم في السكر، وذلك لمتابعة مدى تأثير الصيام على مستويات السكر بالجسم، مع الحرص على أخذ العلاجات في المواعيد الجديدة التي تم الترتيب لها مع الطبيب المعالج.
ونصح البروفيسور الأغا جميع مرضى السكري بتأخير وجبة السحور قدر المستطاع لضمان أقصى استفادة من العناصر الغذائية الموجودة فيها، تناول وجبة سحور متوازنة ومتكاملة بعيدًا عن الدسم والدهون، وتحتوي على عناصر غذائية تستغرق وقتًا أطول في الهضم للحفاظ على مستوى السكر في الدم مثل الألياف الموجودة في طبق السلطة.
ودعا البروفيسور الأغا مرضى السكري إلى تجنب بذل أي مجهود كبير خلال ساعات الصيام لتجنب انخفاض السكر، والحرص على شرب كميات معتدلة من الماء في الفترة بين الإفطار حتى السحور للحفاظ على نسبة السكر في الدم، وتنشيط الدورة الدموية، وتجنب لزوجة الدم، وتجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من السكر والملح، والحرص على رياضة المشي بعد صلاة التراويح وتجنب ممارستها في العصر.