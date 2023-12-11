"المرور" يضبط 2202 دراجة آلية مخالفة بجميع مناطق المملكة خلال أسبوع

تفصيلاً، في إطار الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور تم ضبط 104 دراجات مخالفة بالرياض، و89 بالعاصمة المقدّسة، و232 بمنطقة المدينة المنوّرة، و108 بالشرقية، وضبط 86 بمنطقة عسير، و59 دراجة مخالفة بمنطقة تبوك، و102 بحائل، و278 بالقصيم، وجازان 43 دراجة مخالفة، ونجران 25، ومنطقة الحدود الشمالية 56، والجوف 15 دراجة مخالفة، و7 دراجات مخالفة بالباحة، و950 بجدة، و63 بالطائف و7 دراجات بالقريات.