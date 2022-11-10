إضافة إلى منصبه كرئيس تنفيذي.. تعيين "المقبل" عضو مجلس إدارة وعضوًا منتدبًا في مصرف الراجحي

وخلال مسيرته مع مصرف الراجحي تَقَلّد العديد من المناصب المهمة؛ حيث عمل رئيسًا للمجموعة المالية للمصرف في عام 2010م، ثم منصب رئيس العمليات وتكنولوجيا المعلومات في عام 2014م، وفي عام 2019م أصبح نائب الرئيس التنفيذي للمصرف.