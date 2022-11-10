إضافة إلى منصبه كرئيس تنفيذي.. تعيين "المقبل" عضو مجلس إدارة وعضوًا منتدبًا في مصرف الراجحي

أعلن مصرف الراجحي، صدور قرار مجلس الإدارة بتاريخ 31 أكتوبر 2022م، بتعيين الأستاذ وليد بن عبدالله المقبل في منصب عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الدورة الحالية للمجلس، التي تستمر حتى تاريخ 13 نوفمبر 2023م، إضافة إلى منصبه كرئيس تنفيذي للمصرف.
ويشغل الأستاذ وليد المقبل منصب الرئيس التنفيذي للمصرف منذ بداية عام 2020م ويملك خبرة طويلة في القطاع المالي والمصرفي وأعمال المراجعة والضريبة والاستشارات المالية الإدارية تزيد على 24 عامًا.
وخلال مسيرته مع مصرف الراجحي تَقَلّد العديد من المناصب المهمة؛ حيث عمل رئيسًا للمجموعة المالية للمصرف في عام 2010م، ثم منصب رئيس العمليات وتكنولوجيا المعلومات في عام 2014م، وفي عام 2019م أصبح نائب الرئيس التنفيذي للمصرف.
وشارك "المقبل" في إنجاز العديد من المشاريع التطويرية والاستراتيجية للمصرف خلال مسيرته.