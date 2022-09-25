"جائزة الملك عبدالله للترجمة" تدشّن حسابها على "تويتر"

أطلقت جائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمية للترجمة، حسابها على منصة "تويتر": .@KingabdullahIAT
وكانت مكتبة الملك عبد العزيز العامة أعلنت مؤخرًا عن إقامة حفل توزيع جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة في دورتها العاشرة بجمهورية مصر العربية خلال شهر أكتوبر 2022م القادم، وجاء اختيارها نظرًا لتاريخها الثقافي العريق، ولدورها المعرفي المؤثر عربيًّا وعالميًّا.
وتعدّ جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة أحد مشروعات مكتبة الملك عبد العزيز العامة التي أطلقتها في أكتوبر 2006، وهي جائزة عالمية تقديرية تُمنح للأعمال المترجمة من اللغة العربية وإليها.
يُذكر أن الجائزة عقدت العديد من دوراتها السابقة في عواصم ومدن عالمية بدأت من الرياض ثم الدار البيضاء وباريس، ثم بكين وبرلين، ثم ساوباولو وجنيف، ثم طليطلة.