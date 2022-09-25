"جائزة الملك عبدالله للترجمة" تدشّن حسابها على "تويتر"

يُذكر أن الجائزة عقدت العديد من دوراتها السابقة في عواصم ومدن عالمية بدأت من الرياض ثم الدار البيضاء وباريس، ثم بكين وبرلين، ثم ساوباولو وجنيف، ثم طليطلة.