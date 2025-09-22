في قلب أوساكا.. جناح المملكة يحتفي باليوم الوطني بفعالية "تعرّف على السعودية"

نظّم جناح المملكة العربية السعودية المشارك في "إكسبو 2025 أوساكا" فعاليةً خاصة بعنوان "تعرّف على السعودية: اليوم الوطني السعودي"، وذلك في ساحة أوميكيتا وسط مدينة أوساكا اليابانية، حيث قدّمت الفعالية آلاف الزوار بفرصة مميزة للتعرّف على المملكة، من خلال محتوى يبرز رحلة التوحيد، ومسيرة التحوّل الوطني ضمن رؤية السعودية 2030، والاستعدادات الجارية لاستضافة "إكسبو 2030 الرياض"، وذلك ضمن احتفالات الجناح باليوم الوطني الـ95.
وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان، والمفوّض العام للجناح، الدكتور غازي بن فيصل بن زقر، أن الفعالية أتاحت للزوار التعرّف على التراث الثقافي السعودي، وتاريخ توحيد المملكة، والمبادرات الطموحة في إطار رؤية 2030، مؤكدًا فخر الجناح السعودي بتقديم هذه التجربة الفريدة للجمهور الياباني.
وتضمّنت الفعالية رحلة تفاعلية ثرية عرضت قصة توحيد المملكة في خمسة فصول تفاعلية، ركّز كل منها على لحظات تاريخية مفصلية، ومعالم ثقافية بارزة، ومبادرات وطنية تُشكّل ملامح السعودية الحديثة. وبدأت التجربة بالترحيب بالزوار بالقهوة السعودية والتمور، وتوزيع كتيّب لطوابع البريد يُستخدم لجمع الأختام من كل فصل، في تجربة جمعت بين المتعة والتثقيف، وغرست في الزوّار انطباعًا إيجابيًا عن المملكة وتاريخها ومستقبلها.
ويقدّم جناح المملكة لزواره في إكسبو 2025 أوساكا مجموعةً متنوعة من البرامج الثقافية والتراثية والفنية، من بينها: "أهلًا وسهلًا"، و"نحن السعودية"، وتجربة الواقع المعزّز "ذا بوتانيست"، إلى جانب عروض موسيقية وفنية تُقام في الاستوديوهات الثقافية وتستمر حتى 13 أكتوبر.
كما يوفّر الجناح السعودي رحلة غامرة داخل عدد من القاعات والمعارض التفاعلية التي تستعرض مسارات التحوّل الوطني، بدءًا من "المدن المتطوّرة"، و"البحار المستدامة"، و"القدرات البشرية غير المحدودة"، ووصولًا إلى "ذروة الابتكار"، التي تُمكّن الزائر من الاطلاع على أثر المملكة العالمي في مختلف المجالات.