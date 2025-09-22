في قلب أوساكا.. جناح المملكة يحتفي باليوم الوطني بفعالية "تعرّف على السعودية"

نظّم جناح المملكة العربية السعودية المشارك في "إكسبو 2025 أوساكا" فعاليةً خاصة بعنوان "تعرّف على السعودية: اليوم الوطني السعودي"، وذلك في ساحة أوميكيتا وسط مدينة أوساكا اليابانية، حيث قدّمت الفعالية آلاف الزوار بفرصة مميزة للتعرّف على المملكة، من خلال محتوى يبرز رحلة التوحيد، ومسيرة التحوّل الوطني ضمن رؤية السعودية 2030، والاستعدادات الجارية لاستضافة "إكسبو 2030 الرياض"، وذلك ضمن احتفالات الجناح باليوم الوطني الـ95.