"الجضعي": الأبحاث تدعم أعمال "الغذاء والدواء" بالبراهين العلمية وتؤسس للتشريعات

وأشار إلى أن "الهيئة" قد أخذت على عاتقها منذ إنشائها، أن تؤسس للعمل البحثي المميز الذي يساهم في دعم عملها، ويقود تنظيماتها وتشريعاتها المتعلقة بالمنتجات التي تشرف عليها، ويتمثل ذلك في إنشاء قطاع مستقل يعنى بالأبحاث والمختبرات، ليقود العمل البحثي فيها ويؤسس للممارسات والمشاركات البحثية الجيدة، ويسهم في رفع مستوى الوعي بأهمية وآلية إجراء الأبحاث، ليكون رافداً يساعد الباحثين ويدعم أفكارهم البحثية، ويتعاون معهم لتعزيز عمليات النشر في الدوريات المحكمة، مبينًا أن "الهيئة" في أساس عملها لا تستند إلا على ما ثبت بالبرهان العلمي صحته وقوته، وهو ما يجعل اتخاذ القرارات وتنظيم الإجراءات أكثر دقة وسلامة.