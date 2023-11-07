"هيئة تطوير محمية الملك سلمان" ونادي الطائي توقعان مذكرة تفاهم للارتقاء بمستوى الوعي البيئي

تناولت المذكرة بنودًا عدة، ومنها: التعاون المشترك في تنظيم وتنفيذ مبادرات المسؤولية الاجتماعية لتوعية الجمهور الرياضي والمجتمع المحلي، والتعاون في تنظيم فعاليّات بيئية، وتطوير برامج وحملات لحماية الكائنات النادرة والمهددة بالانقراض في المحمية، بالإضافة إلى التعاون المشترك في إعداد المحتوى التوعوي ومعلومات الحياة الفطرية والأنظمة البيئية لنشرها في ضمن الحملات التوعوية، وحث منسوبي الطرفين للمشاركة في برامج المسؤولية الاجتماعية والبيئية المعدة وتسجيل الساعات التطوعية للفرق المشاركة، ومشاركة الخبرات والمعلومات في مجالات المسؤولية الاجتماعية.