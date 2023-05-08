إنقاذ شاب بعد تعرضه لإصابة بالغة بسبب "سكوتر" في الطائف

وتمّ على الفور إدخاله لغرفة العمليات، حيث تم فتح عظمة الجمجمة وإفراغ النزيف وإيقاف مصدره، وتكللت العملية بالنجاح، وتمكن المريض من السير على قدميه دون أي مضاعفات، ثم غادر المستشفى بعد أيام قليلة من تلقيه العلاج، في حين تم إعداد الخطة العلاجية والعلاج التأهيلي والمتابعة لحالته في العيادات الخارجية، التي أكدت تحسن حالته بشكل كبير.