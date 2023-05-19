رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: السودان يشهد انتهاج العنف كوسيلة للوصول إلى السلطة

أكّد رئيسُ مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، أن القمة العربية الـ32 تنعقد في ظرف بالغ الدقة إقليميًّا وعالميًّا.
وقال: على الصعيد الدولي تستمرّ الحرب الروسية الأوكرانية المدمرة للإنسان ولاقتصاديات الدول في أوروبا والعالم أجمع، وعلى الساحة العربية يتواصل العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وتتضاعف الإهانات ضدّه، كما يطول صمت العالم المريب على هذه التراجيديا المستمرّة ضد الشعب الفلسطيني المحروم من حقّه في الحرية، وتأسيس دولته المستقلّة ذات السيادة التامة وعاصمتها القدس الشرقية".
وأشار في كلمته التي ألقاها أمام مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها العادية "32" التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في جدة؛ إلى أن السودان يشهد انتهاجَ العنف كوسيلة للوصول إلى السلطة والمحافظة عليها.
وأكّد "فقي" أن الاتحاد الأفريقي أجمع طاقاته عام 2019 وساعد السودانيين في التأسيس لمرحلة انتقالية تشاركية متوازية، إلا أن انقلاب الـ25 أكتوبر 2021 عصف بتلك التجربة المميزة؛ ما أدّى إلى مضاعفة التنافس على السلطة واللجوء إلى العنف لحلّ الخلافات بين الشركاء السياسيين والعسكريين.
وأوضح أن الاتحاد الأفريقي قد بادر منذ الشرارة الأولى للاقتتال الراهن بالدعوة لتوحيد جهود المنظومة الدولية، محذرًا من أن بعثرة جهود المنظومة الدولية قد تكون من مسبّبات إطالة الصراع في السودان.