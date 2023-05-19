رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: السودان يشهد انتهاج العنف كوسيلة للوصول إلى السلطة

وقال: على الصعيد الدولي تستمرّ الحرب الروسية الأوكرانية المدمرة للإنسان ولاقتصاديات الدول في أوروبا والعالم أجمع، وعلى الساحة العربية يتواصل العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وتتضاعف الإهانات ضدّه، كما يطول صمت العالم المريب على هذه التراجيديا المستمرّة ضد الشعب الفلسطيني المحروم من حقّه في الحرية، وتأسيس دولته المستقلّة ذات السيادة التامة وعاصمتها القدس الشرقية".