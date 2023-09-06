يقدّم بلاغًا شاملًا عن أدائها الاجتماعي والبيئي.. "إتقان العقارية" تُصدِر تقرير الاستدامة لعام 2022

ولفت "الرشيد" إلى أن "إتقان" ركّزت خلال الـ15 سنة الأولى من التشغيل على أن تكون الأولى في مجال التسويق العقاري وتنفيذ المزادات، وتصفية التركات الكبرى، إلى جانب تعزيز وجودها كبيت خبرة عقارية، ومسوق راقي يعطي الأولوية، ويتفوق في تقديم الجودة منذ عام 2022 م، وتحولت استراتيجيتها للتركيز على التنوع في تنفيذ خدماتها، والاستثمار في الصناعة المكملة لصناعة العقار.