يقدّم بلاغًا شاملًا عن أدائها الاجتماعي والبيئي.. "إتقان العقارية" تُصدِر تقرير الاستدامة لعام 2022

أكد رئيس مجلس إدارة شركة "إتقان" العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد، أن قطاع العقارات أثبت أنه ركيزة أساسية للاقتصاد والتنمية المستدامة، موضحًا أن ذلك يأتي تماشيًا وتحقيقًا لسياسات وتوجيهات القيادة الرشيدة بالمملكة في تحقيق الاستدامة لكل القطاعات الحكومية والأهلية وفق رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك في تصريح صحفي تزامنًا مع إصدار شركة "إتقان" العقارية تقريرها الأول في الاستدامة للعام 1443 هـ - 2022م، الذي يقدم بلاغا شفافا وشاملًا عن أدائها الاجتماعي والبيئي.
واعتبر "الرشيد" أن "التقرير يصف رؤية وأهداف الشركة والتزامنا من إتقان العقارية بتحقيق الاستدامة بما يتماشى مع الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وأهداف التنمية المستدامة؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من أعمالنا، وممارسات الإفصاح والإبلاغ المنتظمة للشركات".
وقال: "إذ نفخر بإصدارنا الأول هذا لنتطلع إلى أن تقدم تقاريرنا في الأعوام التالية صورة أجمل لأدائنا في مجال الاستدامة، لتسهم في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة فيما يتوافق وأعمالنا".
وعبّر "الرشيد" عن "اعتزازه بصدور تقرير الاستدامة الأول لشركة "إتقان" العقارية الذي نشاركه موظفينا وشركاءنا، والذي يسلط الضوء بشكل كبير على التقدم الذي أحرزناه خلال العام الماضي، ليكون حافزًا ومنطلقًا لنا للأعوام القادمة التي نأمل بأن تكون أكثر نجاحًا وإنجازًا بإذن الله تعالى".
وأوضح "الرشيد" بأن شركة إتقان واجهت خلال عام 2022م العديد من التحديات غير المسبوقة، كما كان هناك العديد من الفرص غير المحدودة، والتي قامت بالتركيز على هذه الفرص أثناء مواجهة التحديات وجهًا لوجه، كمطور رائد في مجال تسويق العقارات والمزادات.
وقال عبدالعزيز الرشيد: "نحن ندرك تمامًا المسؤولية التي نتحملها تجاه المجتمعات التي نعمل فيها، إنه من أقصى درجات الأهمية بالنسبة لنا، والتي تخلق على المدى الطويل الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، شركة إتقان العقارية إتقان وريادة شركة عقارية مساهمة مغلقة".
ولفت "الرشيد" إلى أن "إتقان" ركّزت خلال الـ15 سنة الأولى من التشغيل على أن تكون الأولى في مجال التسويق العقاري وتنفيذ المزادات، وتصفية التركات الكبرى، إلى جانب تعزيز وجودها كبيت خبرة عقارية، ومسوق راقي يعطي الأولوية، ويتفوق في تقديم الجودة منذ عام 2022 م، وتحولت استراتيجيتها للتركيز على التنوع في تنفيذ خدماتها، والاستثمار في الصناعة المكملة لصناعة العقار.
وأضاف "الرشيد" أن "أهداف التنمية المستدامة التي استهدفتها إتقان خلال عام 2022م تتمثل بالصحة الجيدة والرفاهية التامة، والمياه الصحية، إلى جانب توفير طاقة نظيفة ومجتمعات محلية مستدامة تعزيز ثقافة الابتكار والتعلم الجيد".
الجدير بالذكر أن شركة "إتقان" العقارية رائدة التسويق العقاري بالمملكة تحرص خلال طرحها للمنتجات العقارية على التطوير والمواكبة وإقامة وتنفيذ المزادات بصور مبتكرة تتوافق مع المرحلة الحالية، كما تتميز المزادات بتوظيف التقنيات الرقمية والتوثيق لرفع مستوى الشفافية وتوسيع مساحة المشاركة في أهداف رئيسة وسياسة راسخة للشركة، حرصًا على تحقيق كل الوسائل.