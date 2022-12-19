"الداخلية" تحتفي بيوم الشرطة العربية بمسيرة أمنية في مهرجان للإبل

وجاء الاحتفاء بيوم الشرطة العربية متزامنًا مع فعاليات معرض وزارة الداخلية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي يضم أجنحة لقطاعاتها الأمنية، تقدم خلالها لزوار المهرجان العديد من الخدمات والفعاليات المصاحبة وتستمر حتى 15 يناير 2023م.