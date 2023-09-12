"بلدية قنا": ما ظهر به الممشى الجديد إجراء يقف وراءه المقاول المنفذ للمشروع

دعت بلدية قنا المتنزهين إلى الحفاظ على الممتلكات العامة، مؤكدة أن الحال الذي رصده عدد من المواطنين لممشى قنا الجديد والذي أظهر تناثراً للكراسي المعدة لمرتادي المكان، ليس عبثاً وإنما هو إجراء يقف وراءه المقاول المنفذ حيث إن المشروع لم يتم استلامه بعد.
وكان مرتادون للممشى رصدوا الكراسي وهي تفترش الأرض بعد أن ركبت، مطالبين بوضع كاميرات لرصد أي مخالفة أو عبث قد يتعرض له المكان.
وقالت البلدية في تغريدة لها: "بناءً على ما نشر في صحيفة "سبق" وتضمن عنوان "بعد تخريب مطل الجبهاء.. أيادي العبث تمتد مجدداً لممشى جديد أنشئ بـ قنا"؛ فإن الموقع المشار إليه في الخبر "طريق وممشى وادي قنا" لايزال باستلام مقاول المشروع، ولا يوجد تخريب، بل أن الكراسي جار تركيبها وتغيير مواقعها، ولم تنته الأعمال بالموقع".
وأهابت البلدية بالمتنزهين الحفاظ على الممتلكات العامة.