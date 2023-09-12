"بلدية قنا": ما ظهر به الممشى الجديد إجراء يقف وراءه المقاول المنفذ للمشروع

دعت بلدية قنا المتنزهين إلى الحفاظ على الممتلكات العامة، مؤكدة أن الحال الذي رصده عدد من المواطنين لممشى قنا الجديد والذي أظهر تناثراً للكراسي المعدة لمرتادي المكان، ليس عبثاً وإنما هو إجراء يقف وراءه المقاول المنفذ حيث إن المشروع لم يتم استلامه بعد.