برئاسة السعودية.. وفد "وزارية القمة العربية الإسلامية" يعقد جلسة لوسائل الإعلام الدولي

وقال أعضاء اللجنة الوزارية إن الأولوية الحالية للدول العربية والإسلامية هي وقف إطلاق النار، وإن ذلك يجب أن يكون أولوية للمجتمع الدولي، خاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، مؤكدين في الوقت ذاته على الحاجة الماسة إلى خارطة طريق موثوقة وجادة لإقامة دولة فلسطينية وفقًا لقوانين الشرعية الدولية، التي تضمن الكرامة والسيادة للشعب الفلسطيني الشقيق.