"إنسان" تختتم المهرجان الصيفي بمشاركة أكثر من 4.500 من أبنائها
اختتمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" مهرجانها الصيفي الذي أطلقته بداية الإجازة الصيفية وتضمّن مشاركة 4568 من أبناء وفتيات إنسان في جميع فروع الجمعية ونادي إنسان الاجتماعي برفقة عدد من المشرفين.
ونظمت الجمعية خلال فترة المهرجان العديد من البرامج والفعاليات والأنشطة الترفيهية والتربوية والدورات التطويرية والثقافية والاجتماعية، وورش العمل المهارية والزيارات إلى المراكز الترفيهية والجلسات الإرشادية والاستضافات والبرامج الصحية والتوعية والمسابقات المتنوعة والمحاضرات الدينية، والمناشط الرياضية، والرحلات السياحية، ومن ضمنها رحلة إلى مدينة أبها للتعرف على ما تزخر به المملكة من معالم حضارية، ومواقع أثرية وعمرانية, حيث تجوّل المشاركون في المدينة للتعرف على معالمها وآثارها التاريخية والقرى التراثية، والأسواق الشعبية.
وقام أبناء نادي إنسان الاجتماعي برحلة مماثلة إلى الطائف تعرفوا فيها على الأماكن السياحية والترفيهية، واستضافت عدد من الجهات الأبناء المشاركين، وأقيمت الفعاليات المتنوعة.
ونظمت الجمعية حزمة من الفعاليات المتنوعة لفتيات إنسان خلال فترة المهرجان من ضمنها الرحلات العائلية والمسابقات الثقافية والندوات والأنشطة الرياضية والمهارية والحرفية كصنع الهدايا والرسم والطهي وصناعة الميك أب والكروشيه والأساور والتطريز وغيرها، إضافة إلى عدد من البرامج التأهيلية والتمكينية لفتيات إنسان.
يذكر أن جمعية إنسان تنظم المهرجان الصيفي لأبنائها سنويًّا بهدف استثمار أوقات الفراغ لديهم وتنمية قدراتهم والاستفادة من الفعاليات والبرامج الترفيهية والتربوية التي تنظّمها الجمعية خلال فترة الصيف ويتخللها العديد من الأنشطة والبرامج الإثرائية المتنوّعة.