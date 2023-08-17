"إنسان" تختتم المهرجان الصيفي بمشاركة أكثر من 4.500 من أبنائها

ونظمت الجمعية خلال فترة المهرجان العديد من البرامج والفعاليات والأنشطة الترفيهية والتربوية والدورات التطويرية والثقافية والاجتماعية، وورش العمل المهارية والزيارات إلى المراكز الترفيهية والجلسات الإرشادية والاستضافات والبرامج الصحية والتوعية والمسابقات المتنوعة والمحاضرات الدينية، والمناشط الرياضية، والرحلات السياحية، ومن ضمنها رحلة إلى مدينة أبها للتعرف على ما تزخر به المملكة من معالم حضارية، ومواقع أثرية وعمرانية, حيث تجوّل المشاركون في المدينة للتعرف على معالمها وآثارها التاريخية والقرى التراثية، والأسواق الشعبية.