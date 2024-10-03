مطعم الشيف أكيرا باك يستعد لتقديم تجربة طعام فريدة وممتعة والارتقاء بمشهد الطهي في حي السفارات بالرياض

وُلد الشيف أكيرا في سيول، بكوريا الجنوبية، ونشأ في أسبن، كولورادو. يدير الشيف حالياً 28 مطعماً دولياً، بما في ذلك مواقع في لندن، وباريس، ولاس فيغاس، ودبي، والمزيد، مع افتتاح مطاعم جديدة في كل من روما، وفلورنسا، وسان فرانسيسكو خلال العامين المقبلين. اكتسب الشيف أكيرا شهرة عالمية بارزة بفضل تجاربه المبتكرة في الطهي والممزوجة بأجواء اجتماعية نابضة بالحياة.