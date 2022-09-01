مدارس رواد الخليج العالمية RAIS تقدم منح دراسية للطلاب المتفوقين

وفقا لرؤية المملكة 2030م و تعزيزا لأهمية دور مؤسسات التدريب والتعليم في المسؤولية المجتمعية، أطلقت مدارس رواد الخليج العالمية وللسنة الثالثة على التوالي برنامج المنحة الدراسية الكاملة للعام الدراسي الجديد 2022-2023 ، بعد أن لاقت هذه المبادرة نجاحًا واستحسانًا كبيرًا من أولياء الأمور.
وتأتي المنحة ضمن رؤية مدارس رواد الخليج العالمية (تعليم من أجل الحياة)، والجهود المستمرة للنهوض بالمستوى التعليمي في المجتمع السعودي، بما ينسجم مع أبعاد التنمية المستدامة، و لتقديم الدعم لأفراد المجتمع المتميزين، بخلق بيئة تعليمية أفضل للطلاب
بالصفوف المستهدفة بالمنحة الدراسية وهم الصف التاسع، العاشر، الحادي العشر (المرحلة الثانوية)
كما حرصت مدارس رواد الخليج العالمية على توفير برنامج المنحة الدراسية الكاملة في جميع فروعها بمدن المملكة بالرياض، وجدة، والدمام ، إلى جانب وضع شروط ميسرة في التقديم للمنحة .
ويمكن التقديم للمنحة من خلال الموقع الإلكتروني لمدارس رواد الخليج العالمية.
ودعمًا لبرنامج المنحة الدراسية وتسهيل التسجيل أطلقت مدارس رواد الخليج العالمية مركز التواصل الموحد المنصة الأولى من نوعها
في المملكة للتواصل عن بعد مع أولياء الأمور والذي يضم مجموعة من الحلول والخدمات التي تقدمها مدارس رواد الخليج العالمية لمساعدة أولياء الأمور على التواصل مع جميع أقسام المدرسة من إدارة ومعلمين ومشرفين بنقرة واحدة من الهاتف المحمول، إضافة الى إمكانية حجز موعد للحضور أو طلب التواصل من قبل إدارة المدرسة الجدير بالذكر أن سلسلة مدارس رواد الخليج العالمية مُرخصة من قِبل وزارة التعليم فـي المملكة وتملكها شركة الخليج للتدريب والتعليم التي تمتلك حصيلة خبرات تعليمية وتدريبية عريقة لأكثر من 25 عامًا بالمملكة والشرق الأوسط.
وشهدت المدارس مؤخراً توسّعاً كبيراً في إطار خطتها المستقبلية بالتوسع في باقي مدن المملكة والاستحواذ على العديد من المدارس الأهلية المختلفة لتطويرها وفقًا لأعلى المعايير العالمية، وطرق التعليم الحديثة من فصول بأفضل التقنيات، والأدوات والوسائل التعليمية التي تواكب المستجدات العصرية من تعليم الإلكتروني، وسبورات ذكية تفاعلية، ووسائط اجتماعية تزيد من دافعية الطلاب للتعلم بأسلوب تفاعلي ومنفتح حول العالم من حولنا.