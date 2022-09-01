مدارس رواد الخليج العالمية RAIS تقدم منح دراسية للطلاب المتفوقين

ودعمًا لبرنامج المنحة الدراسية وتسهيل التسجيل أطلقت مدارس رواد الخليج العالمية مركز التواصل الموحد المنصة الأولى من نوعها

في المملكة للتواصل عن بعد مع أولياء الأمور والذي يضم مجموعة من الحلول والخدمات التي تقدمها مدارس رواد الخليج العالمية لمساعدة أولياء الأمور على التواصل مع جميع أقسام المدرسة من إدارة ومعلمين ومشرفين بنقرة واحدة من الهاتف المحمول، إضافة الى إمكانية حجز موعد للحضور أو طلب التواصل من قبل إدارة المدرسة الجدير بالذكر أن سلسلة مدارس رواد الخليج العالمية مُرخصة من قِبل وزارة التعليم فـي المملكة وتملكها شركة الخليج للتدريب والتعليم التي تمتلك حصيلة خبرات تعليمية وتدريبية عريقة لأكثر من 25 عامًا بالمملكة والشرق الأوسط.