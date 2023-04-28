مجلس الأمن يدعو "طالبان" للتراجع عن جميع الإجراءات التقييدية ضدّ النساء

يُشار إلى أنه قبل أيام، منعت الحركة التي تسيطر على الحكم في أفغانستان، النساء، من المشاركة في تجمعات العيد في منطقتَي بغلان الشمالية وطهار الشمالية الشرقية، في أحدث خطوة تقوّض مكتسبات المرأة بأفغانستان.