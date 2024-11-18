وزير البلديات والإسكان يُكرّم شركة نجم الإنشاءات للمقاولات

وقال الديحاني: "نجد في وطننا الغالي دعماً لا محدود بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- حتى نما اقتصاد المملكة بشكلٍ مزدهرٍ وحيوي وأضحى إحدى الوجهات العالمية الحيوية، وتحديداً فيما يتعلق بالعقار، كما أن الدور المؤثر الذي تنفّذه الجهات المعنية أسهم بشكلٍ ملحوظٍ في نمو ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بما يتماشى مع رؤية 2030".