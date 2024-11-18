وزير البلديات والإسكان يُكرّم شركة نجم الإنشاءات للمقاولات

كرَّم معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل؛ رئيس مجلس إدارة شركة نجم الإنشاءات للمقاولات الأستاذ علي بن حسين الديحاني؛ وذلك ضمن برنامج الدعم والتمكين، خلال النسخة الثانية من معرض سيتي سكيب العالمي 2024، وذلك في إطار حرص الوزارة على استدامة القطاع العقاري وتحفيز الاستثمار فيه.
وقال الديحاني: "نجد في وطننا الغالي دعماً لا محدود بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- حتى نما اقتصاد المملكة بشكلٍ مزدهرٍ وحيوي وأضحى إحدى الوجهات العالمية الحيوية، وتحديداً فيما يتعلق بالعقار، كما أن الدور المؤثر الذي تنفّذه الجهات المعنية أسهم بشكلٍ ملحوظٍ في نمو ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بما يتماشى مع رؤية 2030".
وأضاف: "تشرّفنا في شركة نجم الإنشاءات للمقاولات، بالتكريم من معالي وزير البلديات والإسكان، في إطار تحفيز الأداء المُميز في برنامج المطورين العقاريين، ويُعَد وسامَ فخرٍ لنا وقد تعوّدنا من معاليه التشجيع لكل ما من شأنه خدمة الوطن؛ علاوة على أن الوزارة تقدّم مختلف سبل الدعم والتسهيلات للمستثمرين وتوفّر البرامج المساندة لهم".
واختتم: "الحقيقة أن العقار اليوم يعدُ قطاعاً مثالياً وبيئة جاذبة بفرصه المتنوّعة، لذلك فإننا في الشركة نحرص كل الحرص، على تقديم أفضل الأساليب العصرية وأحدث التجارب عبر كوادر مؤهلة ومتخصّصة في التطوير العقاري قادرة على تقديم المنتج باحترافية تامة وبالشكل الأمثل".