نائب وزير "البيئة": تمكين "الذكاء الاصطناعي" عبر 3 برامج و11 مبادرة وبرنامجًا لـ"التغير المناخي"

وأفاد أن الشراكة بين الوزارة و"سدايا" وشركة Google Cloud ومؤسسة "كلايميت إنجن" في مجال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي تهدف إلى توظيف التقنيات المتطورة في كل قطاعات الوزارة وتنفيذ برامج تشمل 11 مبادرة لجميع قطاعاتها تدريجيًا، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى ستركز على تطوير التنبؤات التي تستند إلى البيانات المناخية والاستدامة للمساعدة على مراقبة تغير المناخ والتنبؤ به في المملكة وخارجها.