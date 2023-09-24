طائرات الدرونز ترسم لوحة فنية وطنية في سماء حائل احتفاءً باليوم الوطني الـ 93

رسمت طائرات الدرونز في سماء مدينة حائل لوحات فنية وطنية أبهرت الحضور بمختلف أعمارهم، وذلك بمتنزه الأمير سعود بن عبد المحسن.
وتضمنت الفعالية التي نظّمتها أمانة حائل لوحات وعبارات وطنية تنسجم مع هوية اليوم الوطني 93 "نحلم ونحقق"، حيث شكَّلت كل طائرة درونز نقطة ضوء أسهمت في تزيين السماء برسوم متحركة ثلاثية الأبعاد تلفت الجمهور بإضاءة أكثر وضوحاً.
وتزامنت الفعالية مع عروض فرقة الفنون الشعبية التي قدمت العرضة السعودية وألوان السامري، مما أضفى جمالية مع عروض طائرة الدرونز، والألعاب النارية التي امتزجت جمالاً بقمم جبل أجا المحيط بمتنزه الأمير سعود بن عبد المحسن.