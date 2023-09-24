طائرات الدرونز ترسم لوحة فنية وطنية في سماء حائل احتفاءً باليوم الوطني الـ 93

وتضمنت الفعالية التي نظّمتها أمانة حائل لوحات وعبارات وطنية تنسجم مع هوية اليوم الوطني 93 "نحلم ونحقق"، حيث شكَّلت كل طائرة درونز نقطة ضوء أسهمت في تزيين السماء برسوم متحركة ثلاثية الأبعاد تلفت الجمهور بإضاءة أكثر وضوحاً.