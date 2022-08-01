لوحات خلابة من بدر الجنوب.. بيوتٌ ساحرة ومراعٍ ومياه من قمم الجبال

وتستهل محافظة بدر الجنوب زائريها بمناظر بيوت الطين التراثية القديمة التي تبرز كتراث عمراني فريد؛ حيث اعتمد الأهالي في بنائها قديمًا على قواعد من الصخور الجرانيتية، وتحيط بها أسوار من الطين ويوجد على جدران بعضها زخارف ونقوش لونية، تسمى الخضاب أو القضاض.