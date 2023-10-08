"الراجحي": التوجيه الكريم بزيادة الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي يسهم في تلبية أهم احتياجات المستفيدين

وقال: "إن التوجيه الكريم بزيادة الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي بنسبة 20% يسهم بشكل مباشر في تلبية أهم الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد، من خلال تقدير الحد الأدنى المحتسب للمعاش وتقديم الدعم المناسب"، مؤكداً أن هذه الزيادة ستسهم في تعزيز فرص التمكين للمستفيدين، ويأتي التوجيه الكريم باستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن، واستمرار فتح التسجيل والدعم المالي الإضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر ديسمبر 2023م امتدادًا للأهداف الوطنية في القطاع، الرامية إلى ضمان وصول الدعم وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.