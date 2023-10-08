"الراجحي": التوجيه الكريم بزيادة الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي يسهم في تلبية أهم احتياجات المستفيدين

رفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظهما الله- بمناسبة صدور التوجيه الملكي الكريم بزيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%، واستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن، واستمرار فتح التسجيل والدعم المالي الإضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر ديسمبر 2023م، حيث تأتي هذه الموافقة الكريمة في إطار اهتمام ودعم القيادة الرشيدة بأبنائها من المواطنين والمواطنات.
وقال: "إن التوجيه الكريم بزيادة الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي بنسبة 20% يسهم بشكل مباشر في تلبية أهم الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد، من خلال تقدير الحد الأدنى المحتسب للمعاش وتقديم الدعم المناسب"، مؤكداً أن هذه الزيادة ستسهم في تعزيز فرص التمكين للمستفيدين، ويأتي التوجيه الكريم باستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن، واستمرار فتح التسجيل والدعم المالي الإضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر ديسمبر 2023م امتدادًا للأهداف الوطنية في القطاع، الرامية إلى ضمان وصول الدعم وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.
وتقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حِزمًا من البرامج التنموية التي تسهم بشكل مباشر في دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، تشمل إضافةً للمعاش الأساسي: الدعم الخاص بالغذاء، ودعم الكهرباء، والدعم الخاص بالحقيبة المدرسية، وبرنامج دعم الحليب للأطفال الرضع (من حديثي الولادة إلى عمر سنتين)، وسيتم البدء بإيداع معاش الضمان الاجتماعي مع الزيادة المقررة في حسابات المستفيدين، وذلك ابتداء من دفعة شهر نوفمبر 2023م.
يُذكر أن إجمالي ما تم صرفه من برنامج حساب المواطن للمستفيدين من انطلاقته حتى دفعة شهر سبتمبر 2023م بلغت 175 مليار ريال، ويبلغ عدد المستفيدين من البرنامج حتى الآن أكثر من 11.3 مليون مستفيد رئيسي وتابع.
ويسعى نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى إرساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة الحالات الأشد احتياجًا، وضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد من خلال تقدير الحد الأدنى المحتسب للمعاش، وتقديم الدعم المناسب، كذلك تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين، مع مراعاة الأكثر احتياجًا، والأكثر استحقاقًا، ووضع الآليات التي تضمن مساعدة المستفيدين.