هيئة الطرق تعلن افتتاح أكثر من 700 كم من الطرق

وشملت الطرق التي تم افتتاحها ازدواج طريق بيشة الخرمة وربطه بطريق الرياض الطائف السريع، حيث تم افتتاح 77 كم، ليصبح إجمالي الجزء المتاح للحركة المرورية 265 كم، كما تم استكمال ازدواج طريق الليث مكة المكرمة بطول 38 كم، ليصبح إجمالي ما تم افتتاحه للحركة المرورية عليه 113 كم، وتم افتتاح طريق الظهران العقير سلوى مع تقاطعات جديدة بطول 66 كم، ليصبح إجمالي المسافة المفتوحة للحركة المرورية 250 كم، كما شمل ازدواج طريق حضن تربة بطول 40 كم، ليصبح إجمالي الجزء المفتوح للحركة المرورية 90 كم.