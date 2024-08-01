هيئة الطرق تعلن افتتاح أكثر من 700 كم من الطرق

أعلنت الهيئة العامة للطرق عن افتتاح أكثر من 700 كم من الطرق خلال النصف الأول من 2024م، تحقيقًا لمستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.
وشملت الطرق التي تم افتتاحها ازدواج طريق بيشة الخرمة وربطه بطريق الرياض الطائف السريع، حيث تم افتتاح 77 كم، ليصبح إجمالي الجزء المتاح للحركة المرورية 265 كم، كما تم استكمال ازدواج طريق الليث مكة المكرمة بطول 38 كم، ليصبح إجمالي ما تم افتتاحه للحركة المرورية عليه 113 كم، وتم افتتاح طريق الظهران العقير سلوى مع تقاطعات جديدة بطول 66 كم، ليصبح إجمالي المسافة المفتوحة للحركة المرورية 250 كم، كما شمل ازدواج طريق حضن تربة بطول 40 كم، ليصبح إجمالي الجزء المفتوح للحركة المرورية 90 كم.
كما تم استكمال طريق ربط محافظة بلجرشي بالعقيق بـ22 كم، ليصبح إجمالي ما تم افتتاحه من الطريق 38 كم، كما تم افتتاح طريق جدة مكة المباشر بإجمالي 24 كم ليصبح إجمالي الطريق المفتوح للحركة المرورية 52 كم، إضافة لافتتاح 24 كم من الطريق الدائري الثاني بجدة ليصبح إجمالي الأطوال المفتوحة للحركة المرورية 31 كم، بالإضافة للعديد من الطرق الحيوية والهامة والتي تسهم في خدمة قاصدي الطريق.
يذكر أن هذه المشاريع تم تنفيذها وفقًا لأفضل الممارسات المستخدمة في أعمال التنفيذ، كما تسهم في تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة المرورية والتي تستهدف مواكبة الطلب على شبكة الطرق من كل القطاعات الحيوية والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.