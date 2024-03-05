مكة المكرّمة.. تفعيل الاشتراطات الخاصة لمقدّمي خدمات الإعاشة والتغذية

وأوضحت الأمانة أن ذلك يأتي انطلاقًا من الحرص على تعزيز قطاع خدمات الإعاشة لضيوف الرحمن، من خلال التوعية والتثقيف وتقديم الاستشارات العلمية والعملية في مجال سلامة وجودة الغذاء للجهات ذات العلاقة، حيث شمل الدليل الإرشادي عددًا من الاشتراطات الخاصة بمقدّمي خدمات الإعاشة والتغذية والتزاماتهم وتأهيل متعهدي الإعاشة والضيافة في موسمَي الحج والعمرة، واشتراطات الوجبات الغذائية المقدمة، وكذلك الاشتراطات الصحية للعاملين، واشتراطات وسائل النقل والطاقة التشغيلية، وتصنيف وتقييم متعهدي خدمات الإعاشة والمسؤولية النظامية في إبرام العقود، وباركود لوائح الاشتراطات والجزاءات، وتعزيز الممارسات الصحية في سلامة الغذاء.