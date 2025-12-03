الراجحي: نمو القطاع غير الربحي بنسبة 370%.. و1.5 مليون متطوع في 2025

افتتح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أعمال منتدى القطاع غير الربحي الدولي، الذي انطلقت فعالياته اليوم في الرياض، ويستمر حتى 5 ديسمبر 2025، بمشاركة أكثر من 2,000 متخصص و100 متحدث من 20 دولة.