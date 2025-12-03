الراجحي: نمو القطاع غير الربحي بنسبة 370%.. و1.5 مليون متطوع في 2025

افتتح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أعمال منتدى القطاع غير الربحي الدولي، الذي انطلقت فعالياته اليوم في الرياض، ويستمر حتى 5 ديسمبر 2025، بمشاركة أكثر من 2,000 متخصص و100 متحدث من 20 دولة.
قفزات تنموية منذ 2017
وفي كلمته الافتتاحية، كشف الراجحي عن نمو عدد منظمات القطاع غير الربحي من 1,700 منظمة في 2017 إلى أكثر من 7,000 منظمة في 2025، بزيادة تجاوزت 370%.
وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030 أحدثت نقلة نوعية في القطاع عبر إنشاء المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ما عزز من كفاءة الحوكمة والشفافية ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 1.2%، مع استهداف 5% بحلول 2030.
مليون ونصف متطوع و500 ألف فرصة
أوضح الراجحي أن عدد المتطوعين في المملكة بلغ 1.5 مليون في عام 2025، فيما تجاوز عدد الفرص التطوعية السنوية حاجز 500 ألف فرصة. كما ارتفعت نسبة رضا المستفيدين عن خدمات القطاع إلى 89%.
وفي جانب التوظيف، ارتفع عدد العاملين في القطاع إلى 140 ألف موظف مقارنة بـ 19 ألفًا في 2017، فيما وصلت كفاءة الإنفاق التنموي إلى أكثر من 75%.
منصة عالمية للشراكات
وأكد الوزير أن المنتدى، الذي يتضمن 30 جلسة نقاش و15 ورشة عمل، يمثل منصة لتعزيز أثر القطاع محليًا ودوليًا، وتوقيع شراكات استراتيجية، إضافة إلى فعاليات للتطوع الاحترافي ومبادرات تنموية، بمشاركة أصحاب السمو والمعالي والخبراء العالميين.
وختم الراجحي بتقديم شكره للقيادة الرشيدة على الدعم المستمر، مؤكدًا أن القطاع غير الربحي أصبح شريكًا فاعلًا في التنمية المستدامة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.