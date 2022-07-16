العيادات الطبية المتنقلة في حرض تقدم خدماتها لـ447 مستفيدًا خلال أسبوع

وراجع عيادة الطوارئ 401 مستفيد، وعيادة الباطنية 65 مستفيدًا، وعيادة الوبائيات 582 مستفيدًا، واستفاد من خدمات العزل 14 شخصًا؛ فيما راجع قسم المختبر 192 شخصًا، وصرفت الأدوية لـ1.048 شخصًا، وراجع عيادة التوعية والتثقيف 1.048 مستفيدًا، وقسم الإحالة الطبية 8 أفراد.