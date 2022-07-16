العيادات الطبية المتنقلة في حرض تقدم خدماتها لـ447 مستفيدًا خلال أسبوع

قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة، خدماتها العلاجية لـ447 مستفيدًا من 22 حتى 28 يونيو 2022م.
وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 64 مستفيدًا، وعيادة الطوارئ 9 حالات، وعيادة الباطنية 117 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 8 حالات، وصُرفت الأدوية لـ222 فردًا، وعيادة الجراحة والتضميد 27 حالة، وراجع عيادة التوعية والتثقيف فردان اثنان.
وفي الخدمات المرافقة، راجع قسمَ الخدمات التمريضية 78 مريضًا، ونُفّذ نشاطان اثنان للتخلص من النفايات.
قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة، خدماته العلاجية لـ3.358 مستفيدًا من 22 حتى 28 يونيو 2022م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وراجع عيادة الطوارئ 401 مستفيد، وعيادة الباطنية 65 مستفيدًا، وعيادة الوبائيات 582 مستفيدًا، واستفاد من خدمات العزل 14 شخصًا؛ فيما راجع قسم المختبر 192 شخصًا، وصرفت الأدوية لـ1.048 شخصًا، وراجع عيادة التوعية والتثقيف 1.048 مستفيدًا، وقسم الإحالة الطبية 8 أفراد.
وفي الخدمات المساندة استفاد 419 شخصًا من قسم الملاحظة؛ في حين جرى تنفيذ 3 أنشطة للتخلص من النفايات.