الباحة.. تدشين 36 مشروعًا تنمويًّا بـ2.4 مليار ريال لتعزيز الاستدامة البيئية والمائية والزراعية

دشّن أميرُ منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وبحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، اليوم؛ "19" مشروعًا بيئيًّا ومائيًا وزراعيًّا، بتكلفة تجاوزت "684" مليون ريال، كما وضع سموه حجر الأساس لـ"17" مشروعًا لمنظومة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة، بتكلفة تجاوزت مليار و700 مليون ريال؛ دعمًا لتحقيق الاستدامة البيئية والمائية والزراعية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وفق مستهدفات رؤية 2030.
وأوضح الوزير "الفضلي" في كلمته خلال الحفل الخطابي المعدّ بهذه المناسبة الذي أقيم بمقر الإمارة اليوم؛ أنّ المشروعات المدشّنة تضمنت "17" مشروعًا لإيصال خدمات المياه والصرف الصحي في المنطقة، نفّذتها شركة المياه الوطنية، بتكلفة تجاوزت "674" مليون ريال، إضافةً إلى مشروعٍ بيئي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بتكلفة تجاوزت "7,3" ملايين ريال، ومشروع لتشغيل مختبر فحص المنتجات الزراعية بالباحة، نفّذته الوزارة بتكلفة تجاوزت "2,7" مليون ريال.
وقال: "إن مشروعات وضع حجر الأساس شملت "17" مشروعًا تنمويًّا، بتكلفة إجمالية تجاوزت "1,7" مليار ريال، تضمّنت "10" مشروعات في قطاع المياه بأكثر من "1,6" مليار ريال، بالإضافة إلى "6" مشروعات في قطاع الزراعة، بتكلفة فاقت الـ"100" مليون ريال، ومشروع واحد في قطاع البيئة، بأكثر من "509" آلاف ريال.
وأشار معاليه إلى أنّ عدد المستفيدين من دعم برنامج الإعانات الزراعية، في المنطقة، تجاوز "7" آلاف مستفيد من برنامج دعم صغار مربّي الماشية، وبلغ إجمالي عدد الرؤوس المدعومة "610" آلاف رأس من الماشية، كما شمل دعم قطاع الدواجن في المنطقة "3" مشروعات للدجاج اللاحم، فيما شمل دعم برنامج "ريف السعودية" أكثر من "5" آلاف مستفيد، وبلغ إجمالي عدد الأصول "4,5" ملايين شتلة زراعية.
وفي ختام الحفل شهد أميرُ منطقة الباحة ووزير البيئة والمياه والزراعة، توقيعَ عقد تأجير موقع مشروع دواجن بين الوزارة ودواجن فقيه؛ لإنشاء مشاريع إنتاج دجاج لاحم في منطقة الباحة، تشمل "14" حظيرة مغلقة، لتسكين "6,5" ملايين من الصيصان، ويتوقّع أن يبلغ إجمالي إنتاج المشروع "6,2" ملايين دجاجة سنويًّا، بينما يبلغ الإنتاج اليومي "20" ألف دجاجة.
وأعرب أمير الباحة عن الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، على الاهتمام الكبير بكل ما من شأنه توفير الخدمات البيئية والمائية والزراعية للمواطنين والمقيمين في المنطقة.
وثمّن في تصريح لهيئة وكالة الأنباء السعودية جهود منظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة وفروعها بالمنطقة، مشيرًا إلى أن المشروعات التي تمّ تدشينها اليوم في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، ستسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز الأمن الغذائي، إضافةً إلى توفير حلول مستدامة لقطاع المياه بما يخدم المنطقة ويحقّق مستهدفات رؤية 2030.
وأشاد الأمير حسام بن سعود باهتمام ودعم معالي وزير البيئة والمياه والزراعة لمختلف مشروعات المنظومة، وحرصه على تحقيق وتنفيذ تلك المشروعات بما يحقّق التنمية المستدامة في المنطقة وفق رؤية 2030.
إلى ذلك شملت المشاريعُ المدشّنة التي نفذتها شركة المياه الوطنية، لإيصال المياه إلى المستفيدين، وتعزيز منظومتها لنقل المياه وتوزيعها في المنطقة؛ تنفيذَ واستكمال مشاريع محطتَيْ تنقية مياه الشرب في محافظتَي المخواة، وقلوة، وإنشاء خزانين بسعة "75" ألف متر مكعب لكل خزان في محافظتَيْ بلجرشي وقلوة؛ لزيادة المخزون الاستراتيجي من مياه الشرب، إضافةً إلى تنفيذ خزان تشغيلي بسعة "5" آلاف متر مكعب، وشبكات توصيل مياه، وتوصيلات منزلية في قرى بني ظبيان، واستكمال تنفيذ خزانين بسعة "5" آلاف متر مكعب، واستكمال وتنفيذ الخطوط الناقلة وشبكات المياه، في كلٍّ من مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، والحجرة، واستكمال شبكة مياه محافظة المندق "المرحلة الخامسة".
ولدعم الاستدامة البيئية، وزيادة نسبة التغطية بالخدمات البيئية؛ نفّذت شركةُ المياه الوطنية شبكةَ الصرف الصحي بمحافظة المندق وقراها "المرحلة الثانية"، كما استكملت شبكات الصرف الصحي بمدينة بلجرشي "المرحلة الثانية"، وإنشاء محطتَيْ ضخّ وخط ناقل للتغذية بمحافظة قلوة.
وتضمنت المشروعاتُ المدشنة كذلك مشروعًا لوزارة البيئة والمياه والزراعة، لردم وتحصين الآبار بالباحة؛ بهدف حماية أرواح السكان من خطر الآبار المكشوفة، إضافة إلى حفظ مياه الآبار للاستفادة منها، إلى جانب مشروع لتشجير متنزه الحضن في محافظة قلوة، نفّذه المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
فيما شملت المشروعات التي وضع سمو أمير الباحة حجر الأساس لها، "10" مشروعات في قطاع المياه، تضمنت "7" مشروعات لشركة المياه الوطنية، لتنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي في المنطقة، بتكلفة تجاوزت "294" مليون ريال، إضافةً إلى مشروعين للهيئة السعودية للمياه، بتكلفة تجاوزت "1,3" مليار ريال؛ لتعزيز الأمن المائي، وتلبية الطلب المتزايد على المياه المحلاة في المنطقة، ومشروعٍ للوزارة لردم وتحصين الآبار في الباحة، بتكلفة تجاوزت "4,2" ملايين ريال، بالإضافة إلى "6" مشاريع في قطاع الزراعة، نفّذتها الوزارة عبر برنامج "ريف السعودية"، بتكلفة تجاوزت "100" مليون ريال، ومشروعٍ واحد في قطاع البيئة، لتشجير وتهيئة الموقع العام حول مبنى الإدارة العامة للغابات فرع الباحة، نفّذه المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بتكلفة تجاوزت "509" آلاف ريال.
ويأتي تنفيذ هذه المشروعات التنموية الحيوية في المنطقة، وفق أفضل الممارسات العملية، والخبرات الفنية، لكوادر منظومة البيئة والمياه والزراعة؛ تحقيقًا لأهداف الاستراتيجيات الوطنية، وفقًا لرؤية السعودية 2030؛ حيث تعكس حرص القيادة على توفير سبل العيش الكريم لمواطنيها، وللمقيمين على أراضيها.