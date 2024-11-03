الباحة.. تدشين 36 مشروعًا تنمويًّا بـ2.4 مليار ريال لتعزيز الاستدامة البيئية والمائية والزراعية

إلى ذلك شملت المشاريعُ المدشّنة التي نفذتها شركة المياه الوطنية، لإيصال المياه إلى المستفيدين، وتعزيز منظومتها لنقل المياه وتوزيعها في المنطقة؛ تنفيذَ واستكمال مشاريع محطتَيْ تنقية مياه الشرب في محافظتَي المخواة، وقلوة، وإنشاء خزانين بسعة "75" ألف متر مكعب لكل خزان في محافظتَيْ بلجرشي وقلوة؛ لزيادة المخزون الاستراتيجي من مياه الشرب، إضافةً إلى تنفيذ خزان تشغيلي بسعة "5" آلاف متر مكعب، وشبكات توصيل مياه، وتوصيلات منزلية في قرى بني ظبيان، واستكمال تنفيذ خزانين بسعة "5" آلاف متر مكعب، واستكمال وتنفيذ الخطوط الناقلة وشبكات المياه، في كلٍّ من مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، والحجرة، واستكمال شبكة مياه محافظة المندق "المرحلة الخامسة".