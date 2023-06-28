شاهد.. جموع المصلّين يؤدّون صلاة عيد الأضحى في ينبع

أدّى وكيلُ محافظة ينبع فيصل بن حمد المطيري، ومديرو الدوائر الحكومية والعسكرية، مع جموع المصلين؛ صلاةَ عيد الأضحى المبارك بمصلّى العيد الكبير، وسط أجواء تعمّها السكينة والإيمان والأمن والأمان؛ حيث توافد جموع المصلين من كل المراكز والمحافظة؛ اقتداءً بسنّة نبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم، سائلين المولى عز وجل أن يعيده على قيادتنا وشعبنا وعلى الأمتين الإسلامية والعربية بمزيد من الرقي والصحة والازدهار، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه، وأن يُديم نعمة الأمن والأمان على بلادنا.
وأدّى سكانُ وزوار مدينة ينبع الصناعية صلاةَ عيد الأضحى المبارك، وسط منظومة من الخدمات والتجهيزات المتميزة بجوامع ومصليات العيد، فيما نجحت شرطة المحافظة وشعبة المرور بمحافظة ينبع ودوريات الأمن والأمن الصناعي، في الخطة الأمنية والمرورية لصلاة العيد؛ حيث قامت بتنظيم حركة السير، وتسهيل حركة الدخول من وإلى المحافظة، وتنظيم المركبات أمام مصليات العيد، كما كثّفت التواجد في مصليات العيد؛ حرصًا على سلامة المصلّين.
ورفع محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، نيابة عن كافة أهالي المحافظة؛ أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، ولصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلًا اللهَ أن يعيده على الأمة الإسلامية والعربية باليمن والمسرات.
من جهة أخرى تواصل محافظة ينبع عملَها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام، وسيكون وقت الدوام الرسمي من الساعة 1:00م إلى 3:00م.