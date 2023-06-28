شاهد.. جموع المصلّين يؤدّون صلاة عيد الأضحى في ينبع

أدّى وكيلُ محافظة ينبع فيصل بن حمد المطيري، ومديرو الدوائر الحكومية والعسكرية، مع جموع المصلين؛ صلاةَ عيد الأضحى المبارك بمصلّى العيد الكبير، وسط أجواء تعمّها السكينة والإيمان والأمن والأمان؛ حيث توافد جموع المصلين من كل المراكز والمحافظة؛ اقتداءً بسنّة نبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم، سائلين المولى عز وجل أن يعيده على قيادتنا وشعبنا وعلى الأمتين الإسلامية والعربية بمزيد من الرقي والصحة والازدهار، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه، وأن يُديم نعمة الأمن والأمان على بلادنا.