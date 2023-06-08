تعاون بين "جامعة أم القرى" و"جائزة صيتة" و"تراحم" لتأهيل أسر السجناء والمفرج عنهم

وتهدف الاتفاقية إلى تأهيل المستفيدين في عدد من البرامج وتنمية قدراتهم ومهاراتهم بلجنة تراحم بمكة المكرمة، بالإضافة إلى التعاون في عدد من المجالات منها التطوع والمساهمة في مجالات التوعية والتثقيف.