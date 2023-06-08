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تعاون بين "جامعة أم القرى" و"جائزة صيتة" و"تراحم" لتأهيل أسر السجناء والمفرج عنهم
تستهدف تأهيل المستفيدين في عدد من البرامج وتنمية قدراتهم ومهاراتهم
وقّعت جامعة أم القرى معهد الدراسات والبحوث ومؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، ولجنة تراحم مكة لرعاية أسر السجناء والمفرج عنهم، اتفاقية تعاون لتدريب وتأهيل الأسر، بدورات تخصصية وفقًا لاحتياج سوق العمل، وتوظيفهم لتوفير دخل مستدام لهم.
وتهدف الاتفاقية إلى تأهيل المستفيدين في عدد من البرامج وتنمية قدراتهم ومهاراتهم بلجنة تراحم بمكة المكرمة، بالإضافة إلى التعاون في عدد من المجالات منها التطوع والمساهمة في مجالات التوعية والتثقيف.