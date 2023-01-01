"القيادة" تهنئ آلان بيرسيه بمناسبة انتخابه رئيساً للاتحاد السويسري

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس آلان بيرسيه، بمناسبة انتخابه رئيساً للاتحاد السويسري.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، بهذه المناسبة للرئيس آلان بيرسيه.
وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والرقي.