بدء طرح تذاكر سباق الدرعية إي بري للفورمولا إي 2024.. ويوم كامل من الترفيه للعائلات

أعلنت وزارة الرياضة، اليوم الأحد، عن بدء طرح تذاكر الجولتين الثانية والثالثة من سباق الدرعية إي بري للفورمولا إي 2024، والذي يُنظم بالتعاون مع الاتحاد الدولي للسيارات، ويقام مساء يومي الجمعة 26 والسبت. 27 يناير.
وتبدأ أسعار التذاكر من 100 ريال سعودي من نوع جراند ستاند، فيما سيكون هناك تذاكر لكبار الزوار، والتي ستوفر فرصة حصريةً للتواصل مع الفرق وسائقي الفورمولا إي. وتتوفر عبر الموقع الإلكتروني: https://www.fiaformulae.com/ar/calendar/diriyah
وبهذه المناسبة، قال كارلو بوتاجي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سي بي إكس: "نسعد بإقامة سباق الدرعية إي بري للفورمولا إي للعام السادس على التوالي، ونتطلع لعودة الحماسة من جديد إلى شوارع الدرعية، حيث ستكون نسخة هذا العام أكبر وأبهى نسخة له حتى الآن، وندعو الجميع للحصول على تذاكر السباق وخوض تجربة مميزة وفريدة من نوعها داخل الحلبة وخارجها"، وأشار بوتاجي إلى أن السنوات الماضية شهدت اهتمامًا متزايدًا في المملكة برياضة السيارات بشكل عام، والفورمولا إي بشكل خاص. إذ تجلب كل نسخة المزيد من الإثارة والترفيه لمدينة الرياض.
ويُعد سباق الدرعية الحدث الأبرز في روزنامة الفورمولا إي العالمية. ويحظى بالاهتمام المتزايد وشعبية متنامية، ويترقبه جمهور رياضة السيارات في المملكة العربية السعودية. وأصبح قوة دافعة للتغيير الإيجابي، وداعمًا لطموحات وزارة الرياضة الرامية لتنمية القطاع على جميع المستويات وعبر جميع أنحاء المملكة.
وتنتظر حلبة الدرعية زوارها وتعدهم بفعاليات متنوعة ومنافسات حماسية في سباقين ليليين غيرِ مسبوقين في أرجاء المنطقة التاريخية المسجلة بموقع التراث العالمي لليونسكو. وإلى جانب السباقات، يجمع سباق الدرعية إي بري مزيجاً مميزاً من الرياضة والموسيقى والترفيه، حيث سيكون الجمهور على موعد مع المتعة والأجواء الموسيقية المميزة من خلال مشاركة نخبة الأسماء العالمية والعربية في عالم الفن وهم: فرقة البوب روك الغنائية المرشحة لجائزة جرامي “OneRepublic”، والنجمة اللبنانية نانسي عجرم برفقة الدي جي العالمي Alesso، والفرقة العالمية الشهيرة “Backstreet Boys” والدي جي العالمي Afrojack، والفرقة المتميزة Cairokee.
ويمكن لجميع أفراد العائلة الاستمتاع بيوم كامل من الترفيه في Allianz Fan Village، وتجربة أجهزة محاكاة السباق في ساحة الألعاب، إضافة إلى العروض الموسيقية الحية وأشهى المأكولات الشعبية وغيرها الكثير.
لمزيد من المعلومات وللحصول على آخر المستجدات حول سباق الدرعية إي بري للفورمولا إي 2024، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.fiaformulae.com/ar/calendar/diriyah، أو الحسابات الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي.