بدء طرح تذاكر سباق الدرعية إي بري للفورمولا إي 2024.. ويوم كامل من الترفيه للعائلات

وبهذه المناسبة، قال كارلو بوتاجي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سي بي إكس: "نسعد بإقامة سباق الدرعية إي بري للفورمولا إي للعام السادس على التوالي، ونتطلع لعودة الحماسة من جديد إلى شوارع الدرعية، حيث ستكون نسخة هذا العام أكبر وأبهى نسخة له حتى الآن، وندعو الجميع للحصول على تذاكر السباق وخوض تجربة مميزة وفريدة من نوعها داخل الحلبة وخارجها"، وأشار بوتاجي إلى أن السنوات الماضية شهدت اهتمامًا متزايدًا في المملكة برياضة السيارات بشكل عام، والفورمولا إي بشكل خاص. إذ تجلب كل نسخة المزيد من الإثارة والترفيه لمدينة الرياض.