اعتمدها وزير الشؤون البلدية.. تعرَّف على اشتراطات رخصة البناء في اللائحة الجديدة

وتضمنت اللائحة أنه يتم تقديم طلب التراخيص الإنشائية حسب الشروط والمتطلبات، من بينها أن يكون مقدم طلب الترخيص شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، ووجود وثيقة انتفاع، وأن يكون الموقع على أرض ضمن مخطط تنظيمي معتمـد أو وفق مـا ورد باللائحـة التنفيذية المحدثة لقواعـد النطاق العمراني حتى 1450هـ -بعـد موافقة الأمين-، أو المواقع التي صدر بشـأنها نص خاص، وألا يكون في المواقع الموقفة بمستند نظامي وفقاً لمضمونه، وأن يكون هناك قرار مساحي للموقع ووجود شـهادة عدم ممانعة معتمدة من الوزارة لمشاريع الإسـكان التابعة لها في حال عدم وجود مخطط تنظيمي معتمد.