بالفيديو.. سفينة عسكرية أميركية وصلت جدة تحمل 222 رعايا أميركيين ومن جنسيات متعددة

وصلت إلى ميناء جدة الإسلامي قبل قليل، السفينةُ الحربية الأمريكية في رحلتها الثانية قادمة من ميناء بورتسودان بالسودان، وعلى متنها 222 شخصًا من 10 جنسيات؛ بينهم 63 طفلًا؛ وهي: الولايات المتحدة الأمريكية، والسودان، وسولفانيا، وألمانيا، وبريطانيا، وإريتريا، والسويد، وكندا، وفرنسا، وسويسرا، ممن تم إجلاؤهم إثر الحرب القائمة هناك.
وقد استقبلهم ضباط وأفراد ومجندات حرس الحدود، ومسؤولو ميناء جدة الإسلامي، بالورود، وقدموا لهم الهدايا.
وذلك في إطار الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان.