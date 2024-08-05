"أمانة جدة" تفتح باب التسجيل لاختيار رئيس ونائب لطوائف 12 مهنة

وأوضح مدير عام خدمة المجتمع بأمانة جدة ماجد عمر السلمي؛ أن شروط التقدُّم لقائمة الناخبين تشمل التالي: أن يكون سعودياً وممارساً لنشاط الفرد مطابقاً لمجال أعمال المهنة أو الطائفة بمدة لا تقل عن عام، وألا يزيد عمر المرشح على 65 عاماً ولا يقل عن 30 عاماً، وأن يكون المرشح مشهوداً له بالاستقامة وحُسن السيرة والسلوك (يُرفق صحيفة سوابق جنائية صادرة من شرطة محافظة جدة)، وأن يكون المرشح مُلماً بالقراءة والكتابة (إرفاق صورة للمؤهل العلمي)، وأن يكون خالياً من العيوب الصحية التي تعيق عمله (يُرفق تقرير طبي بأنه لائق صحياً).