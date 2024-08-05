"أمانة جدة" تفتح باب التسجيل لاختيار رئيس ونائب لطوائف 12 مهنة

أعلنت أمانة محافظة جدة، فتح باب التسجيل لاختيار رئيس ونائب رئيس لطوائف 12 مهنة خلال 7 أيام؛ اعتباراً من اليوم الإثنين، عبر التقديم الإلكتروني من خلال بوابة الأمانة.
وشملت القائمة: طائفة مهنة الجواهرجية؛ رئيس ونائب رئيس وطائفة مهنة الصاغة، وطائفة مهنة الخياطين؛ رئيس ونائب رئيس، وطائفة مهنة محال المفاتيح، وطائفة مهنة الفرانين؛ رئيس ونائب رئيس، وطائفة مهنة السبحية؛ رئيس ونائب رئيس، وطائفة مهنة قصور الأفراح، ومهنة الحلوانية ومحال الحلويات، وطائفة مهنة عربات الطعام (فود ترك)، وطائفة مهنة ورش الحدادة (نائب رئيس فقط).
وأوضح مدير عام خدمة المجتمع بأمانة جدة ماجد عمر السلمي؛ أن شروط التقدُّم لقائمة الناخبين تشمل التالي: أن يكون سعودياً وممارساً لنشاط الفرد مطابقاً لمجال أعمال المهنة أو الطائفة بمدة لا تقل عن عام، وألا يزيد عمر المرشح على 65 عاماً ولا يقل عن 30 عاماً، وأن يكون المرشح مشهوداً له بالاستقامة وحُسن السيرة والسلوك (يُرفق صحيفة سوابق جنائية صادرة من شرطة محافظة جدة)، وأن يكون المرشح مُلماً بالقراءة والكتابة (إرفاق صورة للمؤهل العلمي)، وأن يكون خالياً من العيوب الصحية التي تعيق عمله (يُرفق تقرير طبي بأنه لائق صحياً).
وأكّد السلمي؛ أنه لن تقبل أي طلباتٍ أخرى للترشيح بعد التاريخ المحدّد.