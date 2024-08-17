القيادة تهنئ رئيس جمهورية إندونيسيا بذكرى يوم الاستقلال لبلاده

بعث خادمُ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقيةَ تهنئة للرئيس "جوكو ويدودو" رئيس جمهورية إندونيسيا، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.
وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحبُ السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ برقيةَ تهنئة لـ"ويدودو"، بهذه المناسبة، وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.