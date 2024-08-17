القيادة تهنئ رئيس جمهورية إندونيسيا بذكرى يوم الاستقلال لبلاده

كما بعث صاحبُ السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ برقيةَ تهنئة لـ"ويدودو"، بهذه المناسبة، وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.