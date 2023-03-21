بالفيديو: مقيم مصري يُبدي انبهاره بـ"حافلات الرياض".. "مثل أوروبا وأفضل"
أبدى مقيم مصري في مقطع فيديو متداول، انبهاره الشديد بمستوى الإمكانيات والخدمة المميز المصاحب لمشروع "حافلات الرياض"، وسهولة التعامل مع الخدمات، ومستوى الحافلات الحديث.
وفي مقطع الفيديو الذي وجد تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، أخذ المقيم المشاهد في جولة سريعة لتوضيح الخدمات التي يقدّمها المشروع، ومنها خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة؛ مُبديًا انبهاره بمحطات التوقف، وما تحتويه من إمكانيات أفضل من نظيرتها في أوروبا، على حد تعبيره.
ووثّق صاحب المقطع وصول الحافلة في موعدها دون تأخير، كما أعرَبَ عن إعجابه بالحافلة من الداخل، وما تحتويه من شاشات عرض، ومقاعد ومساحات مريحة لكبار السن والعائلات.
وكانت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، قد أعلنت عن إطلاق المرحلة الأولى من خدمة "حافلات الرياض"، ضمن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، وتتضمن هذه المرحلة تشغيل أكثر من 340 حافلة تخدم الركاب عبر 633 محطة ونقطة توقف، وتشمل 15 مسارًا ضمن مسارات شبكة "حافلات الرياض" البالغ إجماليها 86 مسارًا.
وتبلغ تكلفة تذكرة الرحلة على متن "حافلات الرياض" 4 ريالات صالحة لمدة ساعتين، تبدأ من أول تسجيل دخول على أحد الحافلات، أو من خلال تفعيل التذكرة عبر التطبيق، ويمكن الانتقال إلى حافلة أخرى بنفس التذكرة خلال هذه المدة، كما تم تسهيل آلية شراء التذاكر للاستفادة من الخدمة، لتواكب احتياجات جميع الركاب، من خلال إتاحة عدة خيارات منها: "بطاقة درب" الخاصة بالخدمة، أو من خلال التطبيق، أو أجهزة البيع في المحطات الخاصة بالحافلات، أو عبر دفع قيمة التذاكر على متن الحافلة باستخدام البطاقات البنكية والأجهزة الذكية؛ فيما يتمتع الأطفال حتى عمر 6 سنوات بمجانية الرحلة.
وستسهم "حافلات الرياض" في المحافظة على البيئة والصحة العامة في المدينة، من خلال تشغيل حافلات صديقة للبيئة تعمل باستخدام وقود "منخفض الكبريت"؛ فضلًا عن مساهمتها في خفض تلوث الهواء الناتج عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتج من عوادم السيارات، من خلال تقليص الاعتماد على استخدام السيارات الخاصة، مع توفر وسيلة نقل عام آمنة ومريحة وسهلة.