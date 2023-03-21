بالفيديو: مقيم مصري يُبدي انبهاره بـ"حافلات الرياض".. "مثل أوروبا وأفضل"

وتبلغ تكلفة تذكرة الرحلة على متن "حافلات الرياض" 4 ريالات صالحة لمدة ساعتين، تبدأ من أول تسجيل دخول على أحد الحافلات، أو من خلال تفعيل التذكرة عبر التطبيق، ويمكن الانتقال إلى حافلة أخرى بنفس التذكرة خلال هذه المدة، كما تم تسهيل آلية شراء التذاكر للاستفادة من الخدمة، لتواكب احتياجات جميع الركاب، من خلال إتاحة عدة خيارات منها: "بطاقة درب" الخاصة بالخدمة، أو من خلال التطبيق، أو أجهزة البيع في المحطات الخاصة بالحافلات، أو عبر دفع قيمة التذاكر على متن الحافلة باستخدام البطاقات البنكية والأجهزة الذكية؛ فيما يتمتع الأطفال حتى عمر 6 سنوات بمجانية الرحلة.