بعد معاناة مع المرض.. الفنان "خالد سامي" في ذمة الله

وُلد خالد سامي بمدينة بريدة في منطقة القصيم، وبدأ مشواره الفني في أواخر السبعينيات من القرن الماضي، ويُعتبر من الجيل الثاني من جمعية الثقافة والفنون، وكانت بدايته ممثلاً مسرحيًّا، وأول عمل له، وعرفه الناس من بعد ذلك، هو برنامج أوراق ملونة، وبرنامج من كل بستان زهرة الذي كان يقدم كل يوم موضوعًا منفردًا. وقدم خلال مسيرته العديد من الأعمال السعودية والخليجية، كما كان له مشاركة جيدة بالأعمال العربية المشتركة؛ إذ عمل في بداياته بالمسلسلات البدوية السورية، وأيضًا شارك بأعمال مصرية، واستطاع إتقان اللهجة المصرية.