المملكة تشارك في اجتماعات مجموعة العشرين للاقتصاد الرقمي بالهند

وتعدّ المملكة اليوم عضوًا فاعلًا في مجموعة العشرين من خلال المشاركة في تشكيل السياسات الرقمية وقيادة عدد من المبادرات؛ للدفع بالجهود العالمية لسدّ الفجوة الرقمية العالمية، كما تتبوّأ المملكة مراكز متقدمة مقارنة بدول المجموعة؛ حيث تحتلّ المرتبةَ الثانية بين دول المجموعة في تخصيص الطيف التردّدي، والمرتبة الثانية أيضًا في جاهزية البنية التحتية الرقمية ضمن تصنيف الاتحاد الدولي للاتصالات، والمركز الثاني بين دول المجموعة في مؤشر أسرع الاقتصادات الرقمية ضمن تقرير ديجيتال رايزر للمركز الأوروبي للتنافسية الرقمية.